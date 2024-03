Hoofdkantoor Sabic mag verhuizen van Sittard naar Amsterdam

Het hoofdkantoor van chemieconcern Sabic mag verhuizen van Sittard naar Amsterdam. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. De ondernemingsraad (or) had een zaak aangespannen om de voorgenomen verhuizing tegen te gaan, omdat volgens de medewerkers een verhuizing niet goed is voor de toekomst van het bedrijf. Naast de verhuizing van het hoofdkantoor, worden ook ruim veertig functies overgeheld van het kantoor in Bergen op Zoom naar Amsterdam.

De chemiereus wil het kantoor naar Amsterdam verplaatsen vanwege de betere bereikbaarheid en ook het internationale karakter van de stad. Daarnaast staat volgens het Saudische bedrijf het pand in Sittard voor de helft leeg. Het voornemen om 139 functies van Sittard naar Amsterdam te verplaatsen, bereikte de or in december 2021. De plannen waren volgens de Limburgse or toen al volledig uitgewerkt. Het personeel in Bergen op Zoom moest het nieuws horen via de collega's in Sittard.

Groot risico

De twee or's hebben daarna meerdere keren een negatief advies gegeven over de plannen. Ze vrezen dat veel van het personeel niet mee zal verhuizen naar Amsterdam, waardoor het bedrijf op zoek moet naar nieuw personeel op de verhitte arbeidsmarkt. Ze noemen het een "groot risico" voor Sabic.

Ook vinden de medewerkers de redenen voor de verhuizing onduidelijk. Sabic heeft voor de verhuisplannen een regeling getroffen met medewerkers. Ze kunnen kiezen voor een eenmalige verhuis- of reiskostenvergoeding van 95.000 euro. Ook hoeft een deel van medewerkers maximaal 10 dagen per maand op kantoor in Amsterdam te zijn.

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam gaat niet mee in de redenering van de twee raden. De bedrijfsleiding heeft de bezwaren van de or volgens de rechter "serieus genomen" en ook meegenomen in de overwegingen. Ook de redenen voor de verhuizing zijn door de leiding voldoende toegelicht. De rechter vindt dat de or "beperkte invloed" had, maar die invloed op de plannen was wel groot genoeg.