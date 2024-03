Zeeuwse woningen ingepakt à la Christo om broedende vogels te weren

Wederopbouwwijk

De Briëtwoningen (vernoemd naar architect Paul Briët) zijn in 1941 gebouwd voor arbeiders. Na de oorlog werd de wijk afgemaakt. Het is een wederopbouwwijk, die volgens erfgoedorganisaties van architectonisch belang is. Daarom was er weerstand tegen de sloop ervan.

Twee erfgoedorganisaties probeerden vorig jaar via de rechter af te dwingen dat de wijk een monumentstatus toegekend zou krijgen. Daarmee zou de sloop voorlopig van de baan zijn. In januari vorig jaar besloot de rechter dat de woningcorporatie gewoon door mocht gaan met de plannen voor de sloop.

Op de plaats van de oude huizen komen nieuwe, duurzamere woningen. "Ze gaan er hetzelfde uitzien", zegt Bommeljé. Maar dan geïsoleerd, energiezuinig en zonder asbest. "De sfeer van 't Zand zal niet verloren gaan, want we bouwen de woningen in precies dezelfde stijl, maar dan met het comfort van deze tijd."

In april begint de sloop. Naar verwachting is het hele project in december 2026 klaar.