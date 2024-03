De waarde van de drugsmarkt in de EU is naar schatting zeker 31 miljard euro en Nederland heeft daarin een belangrijke rol. Europol schrijft dat in een rapport, dat gaat over het jaar 2021. Drugscriminelen verdienen het meest aan de handel in cannabis en cocaïne.

De Europese politieorganisatie concludeert dat de drugsmarkt weinig last lijkt te hebben van crises en oorlogen in de wereld. Criminelen vinden iedere keer nieuwe routes en manieren om gebruikers in hun behoeften te voorzien. Zo zijn drugs beschikbaarder dan ooit, onder meer door de verkoop via sociale media.

Speed en crystal meth

Nederland wordt in het rapport verschillende keren genoemd als spil in de productie en doorvoer van drugs. Zo zijn Nederland en België de belangrijkste landen voor de productie van amfetamine, beter bekend als speed. Kleine hoeveelheden worden regelmatig via post- en pakketdiensten verspreid naar andere landen.

Ook is Nederland een middelpunt in de productie van methamfetamine (crystal meth). Dat wordt hier gemaakt, veelal in samenwerking met Mexicaanse drugsbendes. Vervolgens wordt het geëxporteerd.

Zorgen over veiligheid

Verder maakt Europol zich zorgen over de veiligheidsrisico's die de productie van de partydrug MDMA met zich meebrengt. De organisatie ziet een toename van branden en explosies in illegale labs. De ongelukken gebeuren waarschijnlijk doordat de producenten onervaren zijn. MDMA wordt binnen Europa vooral in Nederland geproduceerd, zowel voor binnenlands gebruik als voor de handel naar Noord- en Zuid-Amerika en Australië.

Volgens Europol worden ook successen geboekt. Zo wordt sinds 2017 ieder jaar meer cocaïne in beslag genomen, vooral in Nederland, België en Spanje. Alleen al in Nederland ging het vorig jaar om bijna 60.000 kilo, meldde de Nederlandse douane onlangs. Europol verwacht dat de markt voor cocaïne blijft groeien, onder meer omdat het product goedkoop is en omdat het tegenwoordig ook steeds meer in de EU geproduceerd wordt.

Europol pleit voor een betere samenwerking tussen de Europese landen om drugscriminaliteit te bestrijden. Dat moet voorkomen dat criminelen misbruik maken van de zwakke plekken in de controles. Verder adviseert de organisatie om de drugsmarkt beter in kaart te brengen en de gevolgen voor de gezondheid goed te analyseren.