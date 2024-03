Lichaam vermiste vrouw gevonden in Frankrijk, dankzij YouTube-detective

Het lichaam van een sinds 1989 vermiste vrouw uit Nederland is gevonden in een graf in Frankrijk. De zaak werd opgelost dankzij een Franse amateurdetective met een eigen YouTube-kanaal, laat de Nederlandse politie weten.

De van oorsprong Duitse Elisabeth Wessels woonde in de jaren 80 in Nijmegen, waar ze zich had aangesloten bij een sekte. Eind jaren 80 verhuisde ze met die groep naar Frankrijk. Daar is ze voor het laatst gezien in 1989. Ze was toen 31.

De vermissing van Wessels werd nooit opgelost. Wel werd het DNA van haar broers en zussen in 2013 nog vergeleken met dat van ongeïdentificeerde dode vrouwen in Frankrijk, maar dat leverde toen niets op.

Rivierbedding

Dat de zaak nu wel is opgelost, ligt volgens de politie voor een groot deel aan ene Bruno, die zich voor zijn YouTube-kanaal Infocrimes vaker stort op cold cases zoals deze. Hij stuitte op een artikel over een vrouw die in 1989 dood werd gevonden in een rivierbedding bij Verdun.

Omdat de Franse politie niet wist wie ze was, werd ze begraven in een anoniem graf. Bruno legde een link met de vermiste vrouw uit Nederland en wendde zich tot de Nederlandse politie. Vervolgonderzoek door het coldcaseteam leverde uiteindelijk een match op. Wel blijft het onduidelijk hoe Wessels om het leven is gekomen.

Bruno in Nederland

Youtuber Bruno was deze week in Ede voor een ontmoeting met het Nederlandse coldcaseteam. Daar werd waardering uitgesproken voor zijn inzet.

"We zijn erg dankbaar dat de familie van Elisabeth Wessels na al die jaren antwoorden heeft gekregen", zegt Miranda Baas van de politie. "Al realiseren we ons ook dat veel vragen nooit beantwoord kunnen worden."