Von der Leyen gekozen tot Europees 'lijsttrekker' christendemocraten

EU-correspondent Kysia Hekster:

"Het stond al vast dat het partijcongres Von der Leyen zou steunen als Spitzenkandidat. In Brussel werd dan ook al grappend gesproken over een kroning in plaats van een verkiezing. En om die vergelijking door te trekken: ze wordt ook wel gezien als koningin van de Europese Unie.

Fans én critici zeggen dat Von der Leyen de Europese Unie de afgelopen jaren een gezicht heeft gegeven. Maar critici vinden wel dat ze veel te solistisch opereert en te veel voor de troepen uitloopt. Zo riep ze al een paar dagen na de Russische inval dat Oekraïne lid moest worden van de Europese Unie, zonder dat daar binnen de EU overeenstemming over was.

Als boegbeeld van de Europese christendemocraten zal ze haar koers moeten gaan verleggen, want de radicaal-rechtse partijen staan in de peilingen op winst. Von der Leyen was vijf jaar geleden de koningin van de Green Deal, waarmee Europa in 2050 als eerste continent klimaatneutraal moet worden. Nu zal ze die ambitie waarschijnlijk voor een groot deel moeten afschalen. In Boekarest zei ze ook dat ze een hardere lijn voorstaat op het gebied van migratie, om zo de radicaal-rechtse partijen de wind uit de zeilen te nemen."