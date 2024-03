Vanavond op tv: Nog hoop voor de formatie? • Ziekenhuizen niet transparant • Geweldsgolf in Haïti

Geweldsgolf in Haïti

Haïti weet zich geen raad met het bendegeweld in het land en hoopt dat het buitenland komt helpen om de problemen aan te pakken. De Verenigde Staten willen dat de premier van Haïti haast maakt met het uitschrijven van vrije verkiezingen. De situatie in het Caribische land is de afgelopen week in hoog tempo verslechterd. In het weekend bestormden bendes de grootste gevangenissen van het land en lieten duizenden gevangenen vrij. We spreken met bewoners in Port-au-Prince die klem zitten tussen het geweld.