Meer scholieren geschorst om wangedrag, meeste problemen op vmbo

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs dat vanwege wangedrag tegenover onderwijspersoneel geschorst wordt of van school wordt gestuurd, is het hoogst in jaren. Dat bevestigt de Onderwijsinspectie nadat RTL Nieuws de cijfers op een rij had gezet.

Door de coronapandemie en het tijdelijk sluiten van de scholen was er een aantal jaar een flinke daling in het aantal schorsingen en verwijderingen. Het is afgelopen schooljaar steeg het aantal tot boven het niveau van voor de pandemie.

De problemen spelen door het hele land en op alle verschillende onderwijsniveaus. Op het vmbo-basis en kader zijn de meeste problemen, op het vwo zijn de minste. Op het vmbo-kader werden er vorig schooljaar 410 leerlingen geschorst of verwijderd, tegen 301 voor de coronapandemie. Op het vwo ging het om 69 kinderen (tegen 34 voor corona). Ook relatief gezien zijn er op havo en vwo minder problemen met wangedrag door leerlingen.

Ouders komen verhaal halen

In gesprek met RTL vertellen docenten dat ze regelmatig te maken krijgen met scheldpartijen en bedreigingen op school. Ook wordt een deel van de docenten na een aanvaring op school privé benaderd. Verschillende docenten werden thuis lastiggevallen of zagen dat hun auto was vernield.

De gesproken docenten geven geen specifieke reden voor het toegenomen wangedrag. Veel wijzen naar een hardere en individuelere maatschappij, de straatcultuur die de school binnenkomt en hebben kritiek op de opvoeding door ouders.

Volgens de docenten wordt het gedrag van leerlingen vaak goedgepraat door ouders en worden leerlingen thuis niet meer aangesproken op hun gedrag op school. Vaak komen ouders verhaal halen op school als hun kind daar is aangesproken. De leraren voelen zich vaak niet gesteund door hun leidinggevende of de directie. Ze stellen dat incidenten vaak onder de pet worden gehouden.

Demissionair Onderwijsminister Paul noemt het wangedrag volstrekt onacceptabel. Ze zegt tegen RTL dat ze de wet wil aanpassen om de registratie van incidenten te verplichten. Ook vindt ze dat schooldirecties vaker aangifte moeten doen.