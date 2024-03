Hoe sterk is de wet die big tech in Europa moet temmen?

Of je nou appt, een email verstuurt, online een video kijkt, of iets plaatst op sociale media: de kans is groot dat je dan gebruikmaakt van een klein groepje techgiganten. Bedrijven die in de afgelopen decennia een grote macht opbouwden over ons digitale leven. Dusdanig dat de EU vindt dat er verandering nodig is.

Gisteren was de deadline voor de bedrijven om aan nieuwe wetgeving te voldoen, de zogeheten Digital Markets Act (DMA). Vanaf vandaag gaat de Europese Commissie na of de regels ook daadwerkelijk worden nageleefd. In dit artikel leggen we uit waarom deze wet er kwam, wat jij ervan merkt en of-ie wel het gewenste effect heeft.

Voor wie gaan de regels gelden?

Het is in die zin een bijzondere wet. De regels gelden namelijk maar voor zes bedrijven en dan in het bijzonder om 22 platforms en diensten die zij aanbieden. De meeste bedrijven die eronder vallen zijn Amerikaans: Apple, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft en Meta (Facebook). Ook het Chinese ByteDance (TikTok) valt eronder.