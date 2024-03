Plots heeft Brazilië een topskiër: Braathen keert terug, maar niet als Noor

Bij zijn terugkeer naar Noorwegen ontdekte hij de skisport. Braathen maakte in 2018 zijn debuut in het wereldbekercircuit en al snel groeide hij uit tot een slalomsensatie. Vorig seizoen veroverde de Noor nog de eindzege in het wereldbekercircuit op de slalom.

Niet meer gelukkig

Braathen besloot eind oktober 2023 een punt te zetten achter zijn carrière, omdat de sport hem niet meer gelukkig maakte. En bij zijn afscheid hintte hij ook op een geschil met de Noorse skifederatie over portretrecht.

Maar in de periode die volgde besefte hij dat hij de sport toch wel miste. Dat hij nu als Braziliaan terugkeert op de piste is volgens hem meant to be.

Bekijk een reportage uit 2020 over Lucas Braathen: