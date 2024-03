Oranje-aanvoerder Brinkman hockeyt na de zomer bij Den Bosch

Maakte hockeyer Thierry Brinkman woensdag al bekend na negen jaar te vertrekken bij Bloemendaal, een dag later is ook duidelijk waar de 28-jarige aanvoerder van het Nederlands elftal de komende vier seizoenen speelt: bij Den Bosch.

De spits, die in 2015 zijn debuut voor Oranje maakte en inmiddels op 173 interlands staat, was via SCHC en Kampong bij Bloemendaal terechtgekomen. Daar werd Brinkman drie keer landskampioen en won hij vier keer de Euro Hockey League. In 2022 en 2023 werd de zoon van oud-international Jacques Brinkman genomineerd voor Wereldspeler van het Jaar.

Nieuwe fase

"Het was een hele moeilijke beslissing waar ik lang over nagedacht heb", laat Brinkman in een verklaring weten. "Ik heb negen fantastische en succesvolle jaren bij Bloemendaal gehad. Ik heb daar momenten beleefd die ik nooit meer zal vergeten."

"Maar voor mij begint op weg naar de Spelen van 2028 een nieuwe fase. Uit mijn comfortzone stappen en samen met een nieuw en ambitieus team verder bouwen."

Bloemendaal staat momenteel derde in de hoofdklasse, Den Bosch zesde.