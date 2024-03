De WK-leider blijft benadrukken dat de impact van de commotie op hem meevalt. "Het is niet zo dat ik er niks van merk, maar je ziet aan het raceresultaat toch dat het weinig invloed heeft op ons functioneren als team. Natuurlijk is het niet ideaal. Je maakt dit soort momenten liever niet mee, maar we slagen er goed in om te focussen."

Intern oplossen

Verstappen wil ook helemaal niet alles weten. "Ik weet niet wat er allemaal hogerop gebeurt en wordt besloten. Ik praat niet graag over dat soort dingen. Ik ben slechts de coureur en richt me op mijn werk in de cockpit. Ik hoop dat we een streep kunnen zetten onder wat in Bahrein is gezegd en gebeurd. Als er issues zijn, proberen we die intern binnen het team op te lossen."

Een journalist waagt het erop. "Kun je hier blijven racen als Christian teambaas blijft?"

Verstappen reageert koeltjes en nuchter. "Nou, we zijn er nu ook allebei. Ik heb hier veel verhalen over gelezen, maar ik wil graag een rustiger weekend dan in Bahrein. Een plek waar iedereen zich fijn voelt en goed kan werken."

Sommige meningsverschillen zijn nu eenmaal onoplosbaar, meent Verstappen. "Iedereen moet mans genoeg zijn om hier uit te komen. Zo gaat dat. Ik ben het ook niet altijd met alles en iedereen eens. Soms is een discussie juist goed. Je mag ook besluiten dat je het niet met elkaar eens bent, zolang het respectvol gaat. Dat komt in elke relatie voor."