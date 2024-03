Bij een steekpartij in Den Haag is vanochtend een man om het leven gekomen. Een vrouw is gewond geraakt, zij is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een verdachte aangehouden en is een woning binnengevallen. De steekpartij was rond 08.00 uur aan de Loevesteinlaan.

De identiteit van de slachtoffers en verdachte is nog niet bekend. Ook over de aanleiding voor de steekpartij kan de politie nog niets zeggen.