Dode (62) en gewonde door steekpartij Den Haag, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in Den Haag is vanochtend een man van 62 om het leven gekomen. Een 61-jarige vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 38 aangehouden als verdachte.

Zowel de slachtoffers als de verdachte komen uit Den Haag. Of ze elkaar kenden, is nog niet bekend.

Het steekincident was even voor 08.00 uur in de Dalfsenstraat, niet ver van het Zuiderpark. Een van de slachtoffers zat in een auto, zegt een buurman tegen Omroep West. "In de berm naast de auto zag ik een vrouw liggen. Daarna ben ik direct in de auto gesprongen, op de bijrijdersstoel om het bloed te stelpen van de man achter het stuur." De man overleed uiteindelijk ter plaatse. Hij en de vrouw hadden meerdere steekwonden.

Woningen doorzocht

Kort na de steekpartij werd in het Zuiderpark de verdachte aangehouden. Daarna viel de politie meerdere woningen binnen in de omgeving van de Dalfsenstraat.

Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niets duidelijk. De politie heeft een groot rechercheteam op de zaak gezet.