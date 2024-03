Aantal verkeersovertredingen terug op niveau van voor corona

Het aantal verkeersovertredingen is terug op het niveau van voor de coronapandemie, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Vorig jaar werden bijna 8,5 miljoen boetes uitgeschreven. In 2019 waren dat er ruim 100.000 minder.

Mensen die te hard reden, kregen de meeste boetes. Zij werden 6,5 miljoen keer bekeurd. Ook werden veel boetes uitgedeeld omdat mensen verkeerd parkeerden of door rood licht reden.

Meestal werden verkeersboetes automatisch geregistreerd op basis van een kenteken, maar in zo'n 620.000 gevallen werden mensen staande gehouden.

Helm op snorfiets

De grootste stijging is te zien in het aantal bekeuringen in de categorie 'overig'. Zo werden 130.000 meer boetes uitgeschreven aan mensen die een gebied in reden waar ze niet mochten komen, zoals autoluwe binnensteden of milieuzones. Ook werd het niet dragen van een helm veel vaker beboet. Een helm is voor snorfietsers sinds vorig jaar verplicht om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Voor het bellen in de auto en op de fiets werden bijna 200.000 boetes gegeven. De politie heeft daar bij verkeerscontroles het afgelopen jaar extra op ingezet.

Het aantal verkeersboetes lag jarenlang dik boven de 8 miljoen, maar in 2020 zakte dat onder die grens omdat veel mensen thuis moesten blijven. In de jaren daarna liep het aantal verkeersboetes geleidelijk weer op.

Pleidooi voor meer middelen

Gisteren werd bekend dat de vier grote steden meer willen kunnen doen tegen verkeersovertredingen. Samen met belangenorganisaties hebben ze een oproep aan het kabinet gedaan voor ruimere bevoegdheden bij de handhaving.

De provincie Zeeland hield deze week een soortgelijk pleidooi.