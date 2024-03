Februari negende maand op rij met mondiaal warmterecord

Februari was wereldwijd de warmste februarimaand ooit gemeten, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Het is de negende maand op rij dat er warmterecords worden gebroken.

Wereldwijd was het gemiddeld 13,54 graden. Dat is 0,81 graad warmer dan gemiddeld tussen 1991 en 2020. Het vorige record voor februari stamde uit 2016. Toen lag de temperatuur 0,12 graad lager dan dit jaar.

Ook Nederland kende de warmste februari ooit gemeten.

Warme temperaturen boven zeewateroppervlak

Uit de gegevens van de klimaatwetenschappers blijkt ook dat de temperaturen boven het zeewateroppervlak warmer waren dan ooit eerder gemeten. Het was vorige maand gemiddeld boven zee 21,06 graden. Dat is met uitzondering van de gebieden rond de Noord- en Zuidpool. Daarmee werd het vorige record van 20,98 graden uit augustus 2023 overtroffen.

Mogelijk speelt het klimaatfenomeen El Niño een rol bij de warme temperaturen boven het zeewateroppervlak. Het natuurverschijnsel komt eens in de twee tot zeven jaar voor en veroorzaakt warme watertemperaturen in de Stille Oceaan. De gevolgen van El Niño zijn niet alleen in de Stille Oceaan merkbaar, maar over de hele wereld.

Directeur Carlo Buontempo van Copernicus noemt het "niet echt verrassend" dat weer een maand aan de reeks van warmterecords is toegevoegd. "Het klimaat reageert op de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer. Tenzij we die stabiliseren, zullen we onvermijdelijk te maken krijgen met nieuwe records en de bijbehorende consequenties", zegt hij over de stijgende cijfers.

Boven 1,5 graden opwarming

Tussen maart 2023 en februari 2024 was wereldwijd de gemiddelde temperatuur 1,56 graden hoger dan het pre-industriële gemiddelde (van 1850 tot 1900). Daarmee zit de wereld voor het eerst boven de drempel van 1,5 graden opwarming. Het passeren van de 1,5 graad wordt gezien als een zorgwekkende mijlpaal. Wetenschappers verwachten onomkeerbare gevolgen voor de aarde bij een dergelijke opwarming.

In het klimaatakkoord van Parijs is in 2015 met 195 landen afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden en liefst tot 1,5 graden.

Waarom wordt zo gekeken naar die grens van 1,5 graad? Eerder maakten we daar deze uitlegvideo over: