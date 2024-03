Blauwe vaten gedumpt in Halfweg, vermoedelijk drugsafval

Bij Halfweg, tussen Haarlem en Amsterdam, zijn vannacht blauwe vaten en ander afval gevonden. De politie vermoedt dat het gaat om drugsafval. De spullen liggen aan de Wethouder van Essenweg, bij een ingang van het Spaarnwoude Park.

Het afval werd rond 4.00 uur gevonden, waarna een expert gevaarlijke stoffen van de politie onderzoek deed naar de inhoud ervan. Hoeveel afval precies gevonden is, is niet bekend. Het gaat in ieder geval om vaten, jerrycans en dozen, schrijft regionale omroep NH. "We zijn het aan het opruimen en onderzoeken wat het precies is", zegt een woordvoerder van de politie.

Op foto's is te zien dat iets vanuit de vaten op het asfalt is gelekt. Of er mogelijk schadelijk afval in het park in Spaarnwoude is terechtgekomen, is nog niet bekend. "Het is nog te vroeg om dat te zeggen", zegt de woordvoerder.

De Wethouder van Essenweg blijft vanwege het onderzoek van de politie en de opruimwerkzaamheden waarschijnlijk de rest van de dag gesloten.