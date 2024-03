Boskalis breidt uit in Abu Dhabi, toekomst in Nederland ongewis

Baggerbedrijf Boskalis breidt uit in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Naast het hoofdkantoor in Nederland krijgt de locatie in Abu Dhabi een steeds belangrijkere functie. Dat zegt topman Peter Berdowski tegen De Telegraaf. Of er ook werknemers van Nederland naar Abu Dhabi verhuizen, is onduidelijk.

Voor Boskalis werken in de Emiraten nu al ruim 300 mensen en dat aantal gaat komende jaren verdubbelen. Het bedrijf dreigde vorig jaar Nederland te verlaten, uit onvrede over de regelgeving. Boskalis neemt later dit jaar een besluit over een volledige verhuizing.

Multinationals Unilever en Shell hebben hun hoofdkantoor al uit Nederland weggehaald. Chipmachinefabrikant ASML zei in januari dat nieuwe investeringen mogelijk in het buitenland worden gedaan. Gisteren bleek dat het kabinet aan een plan werkt om het bedrijf in Nederland te houden.

Grotere kans op vertrek

De vestiging in Abu Dhabi is volgens de baggeraar nodig omdat de Nederlandse politiek de komst van buitenlandse kenniswerkers wil beperken. "Als we in Nederland een vacature plaatsen hebben we in een maand maar één reactie, in Abu Dahbi hebben er 200", zegt Berdowski in het NOS Radio 1 Journaal. De mogelijkheid dat Boskalis volledig vertrekt uit Nederland wordt steeds groter, zegt hij.

Zijn vertrek-dreigement van vorig jaar had te maken met de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Die houdt in dat bedrijven moeten voorkomen dat hun activiteiten negatieve gevolgen hebben voor zaken als mensenrechten, arbeidsrechten of het milieu. Een rechter zou dat kunnen toetsen. Deze initiatiefwet is nog niet door de Tweede Kamer aangenomen.

Boskalis vreesde dat het vogelvrij zou worden verklaard. "Rechtszekerheid is voor ons als mondiaal opererend bedrijf het belangrijkst. Maar als ik terugkijk op het afgelopen jaar is die rechtszekerheid voor bedrijven in Nederland nog onzekerder geworden", zegt Berdowski vandaag.

Het bedrijf heeft een uitzonderlijk goed jaar achter de rug en boekte een nettowinst van 600 miljoen euro. Dat is een stijging van 150 procent vergeleken met 2022. Toen haalde Boskalis onder de streep 241 miljoen euro binnen.