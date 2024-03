Nadal niet fit voor rentree en zegt af in Indian Wells: 'Kan niet tegen mezelf liegen'

Rafael Nadal heeft zich teruggetrokken voor het tennistoernooi van Indian Wells. De Spanjaard zou daar donderdag zijn rentree maken, nadat hij aan het begin van het seizoen opnieuw geblesseerd was geraakt, maar zegt nog niet klaar te zijn om op het hoogste niveau te spelen.

"Het was geen makkelijke beslissing, maar ik kan niet liegen tegen mezelf en tegen de duizenden fans. Ik zal jullie allemaal missen," schrijft de 37-jarige Nadal op X.

De 22-voudig grandslamwinnaar kwakkelt al langer met blessures. Begin januari verscheen hij na een afwezigheid van bijna twaalf maanden weer op de baan in het Australische Brisbane. Hij won daar twee wedstrijden, waarna het lichaam toch weer tegen sputterde en hij moest passen voor de Australian Open.

Gravelseizoen

De verwachting was toen dat de Spanjaard zich klaar ging stomen voor zijn geliefde gravelseizoen, dat in april begint. Op die ondergrond won hij onder meer veertien titels op Roland Garros in Parijs.