Surinaamse politie vindt 600 kilo coke in vliegtuig met bestemming Amsterdam

In een vliegtuig van Surinam Airways met als bestemming Amsterdam heeft de Surinaamse politie bijna 600 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in zeventien dozen die waren verstopt in de machinekamer aan de onderzijde van de cockpit, aldus een speciale drugseenheid van de politie.

Technici van Surinam Airways kregen een melding van "een onregelmatigheid" in het vliegtuig en gingen op onderzoek uit. Nadat de drugs waren gevonden, werd het Bestrijding Internationale Drugs Team (BID-team) van de politie ingeschakeld.

Het vliegtuig had door de vondst van de drugs urenlang vertraging, maar vertrok uiteindelijk alsnog van de internationale luchthaven van Suriname.

Samenwerking

Enkele dagen geleden kondigden Nederland en Suriname aan dat ze drugssmokkel met elkaar willen aanpakken. Douaniers van beide landen gaan samen trainingen volgen en informatie uitwisselen over smokkelmethoden.

Nederland onderschepte vorig jaar 523 kilo drugs uit Suriname. Een jaar eerder was dat nog 1187 kilo.