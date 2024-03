Wapenexpert op filmset Rust schuldig bevonden aan fatale schietpartij

De deskundige die bij de Amerikaanse film Rust verantwoordelijk was voor de wapens, is schuldig bevonden aan het dodelijke schietincident bij de opnames in 2021. Daarbij kwam de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins om het leven. Ze overleed tijdens een repetitie door een kogel uit een revolver die werd gehanteerd door acteur Alec Baldwin.

De 26-jarige wapenexpert Hannah Gutierrez-Reed was aangeklaagd voor dood door schuld en is schuldig bevonden door een twaalfkoppige jury. Ze kan worden veroordeeld tot anderhalf jaar cel en hoort op een later moment wat haar straf wordt. Tot die tijd blijft ze vastzitten.

Echte kogels en oefenmunitie

De destijds 24-jarige wapenexpert had tijdens de opnames van Rust de leiding over de wapens en laadde de revolver waarmee het dodelijke schot werd afgevuurd. Ze had niet door dat er in de doos met munitie op de set echte kogels en oefenmunitie door elkaar waren gaan zitten. De echte patronen had ze meegenomen vanuit haar huis in Californië. Volgens de aanklacht was er geen sprake van opzet.

Haar advocaat wees onder meer naar Alec Baldwin als schuldige, omdat die volgens hem het wapen niet op de filmploeg had mogen richten. "Het stond niet in het script dat hij dat zou doen", aldus de advocaat.

Proces tegen Baldwin

Dat Gutierrez-Reed schuldig is bevonden, kan worden gezien als goed nieuws voor Baldwin, die is aangeklaagd voor doodslag. Zijn advocaten kunnen nu stellen dat de acteur niet had kunnen weten dat er echte kogels in de revolver zaten. Het proces tegen de 65-jarige Baldwin moet in de zomer van start gaan.

Een van de getuigen in het proces tegen Gutierrez-Reed was regisseur Joel Souza, die ook door de kogel was geraakt. De opnames voor de film Rust werden vorig jaar afgerond. De weduwnaar van Hutchins was daarbij uitvoerend producent.