Zelfregulering

In een aantal ziekenhuizen beoordelen leden van de Raad van Bestuur elkaars declaraties. 52 van de 74 ziekenhuizen hebben helemaal geen beleid of hebben dat niet openbaar gemaakt, tegen de afspraken in.

Van de afspraak dat de declaraties zelf ook openbaar worden gemaakt, is ook weinig terechtgekomen: 60 van de 74 ziekenhuizen hebben zich er niet aan gehouden.

"Volstrekt onacceptabel", zegt demissionair minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "Het is publiek geld en daar moeten ze ook gewoon verantwoording over afleggen." Ze zegt met de ziekenhuizen in gesprek te gaan. Helder houdt vast aan zelfregulering. Een wettelijke plicht komt er vooralsnog niet.

"Wij nemen dit heel serieus en betreuren het", laat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen weten. "Wij gaan de ziekenhuisbestuurders en toezichthouders oproepen, waar toepasselijk, deze afspraak op de kortst mogelijke termijn alsnog na te komen."

Controleerbaar

Een aantal ziekenhuizen blijft weigeren hun beleid of declaraties te publiceren, waaronder het Rijnstate Ziekenhuis. De Raad van Toezicht vindt dat geen probleem. "Er is geen aanleiding om de declaraties openbaar te maken. Het proces is goed ingericht en wordt conform gevolgd", laat het Rijnstate weten. "Ons declaratiebeleid is transparant, controleerbaar en integer." Het beleid van het ziekenhuis is niet openbaar, maar alleen voor medewerkers inzichtelijk via intranet.

Ook het Zaans Medisch Centrum gaat het beleid niet openbaar maken. De Sint-Maartenskliniek zegt geen eigen beleid te gaan maken. En het Ommelander Ziekenhuis wil niet reageren op vragen. Het Groene Hart Ziekenhuis heeft naar eigen zeggen "weloverwogen besloten om declaraties van de Raad van Bestuur niet afzonderlijk te publiceren". Na vragen aan de Raad van Toezicht gaat het ziekenhuis alsnog overstag.