Wekdienst 7/3: Nieuwe Europese drugscijfers • WK sprint van start

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Europese Volkspartij (EVP) kiest vandaag naar verwachting Ursula von der Leyen als lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Ze is de enige kandidaat van de partij. Von der Leyen is al voorzitter van de Europese Commissie en maakte onlangs bekend voor een tweede termijn te gaan. De verkiezingen voor het Europarlement zijn in juni.

Europol maakt vanmiddag nieuwe cijfers bekend over de drugshandel in Europa. De cijfers geven een beeld van het huidige drugslandschap en de dreigingen.

De vijfde etappe in de wielerwedstrijd Parijs-Nice gaat van start. De wedstrijd wordt live uitgezonden op NOS.nl vanaf 15.15 uur.

En er wordt ook geschaatst vandaag in het Duitse Inzell, daar wordt het WK sprint afgetrapt, waar zowel de mannen als vrouwen de 500 en 1000 meter rijden. Live te zien vanaf 18.40 uur op NOS.nl.

Wat heb je gemist?

Bij de raketaanval van Houthi's op een schip in de Golf van Aden zijn niet twee, maar drie mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Amerikaanse leger. Ook vielen er zeker vier gewonden. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Eerder meldde de Britse ambassade dat er twee mensen om het leven waren gekomen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De finale van Wie is de Mol? laat nog even op zich wachten, maar studenten van de Fontys Hogeschool in Eindhoven zeggen dankzij kunstmatige intelligentie (AI) bijna zeker te weten wie de Mol van het tv-programma is. Zes ICT-studenten ontwikkelden een tool die volgens hen kan voorspellen wie de boel belazert, is te lezen bij Omroep Brabant. En dat terwijl de finale zaterdag pas te zien is.

Helemaal zeker van hun zaak zijn de studenten niet, maar ze zeggen in ieder geval in de goede richting te zitten. "Als het zaterdag misgaat, weet ik niet of ik me nog durf te vertonen", aldus een van de studenten.