Twee meisjes van 14 en 15 zwaargewond na aanrijding in Breda

Twee meisjes van 14 en 15 zijn zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Breda. De situatie van een van hen is zorgelijk, laat een politiewoordvoerder weten.

De slachtoffers worden met ambulances vervoerd naar ziekenhuizen in Breda en Rotterdam.

De politie kan nog niets zeggen over de toedracht. "We doen eerst sporenonderzoek. De gegevens van de 31-jarige bestuurder uit Breda hebben we opgenomen." Hij is niet aangehouden.