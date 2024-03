Acht middelbare scholieren neergeschoten bij bushalte in Philadelphia

Bij een bushalte in de Amerikaanse stad Philadelphia zijn acht middelbare scholieren neergeschoten. Het is de vierde keer in vier dagen tijd dat er een schietpartij was in of bij het openbaar vervoer in de stad.

De scholieren, die allen tussen de 15 en 17 jaar oud waren, wachtten rond 15.00 uur (lokale tijd) op de bus toen drie mensen uit een auto met geblindeerde ramen sprongen en het vuur op hen openden. De daders droegen capuchons, is op vrijgegeven beelden te zien. De schietpartij duurde slechts enkele seconden, waarna de daders weer in de auto sprongen. Volgens de politie werden er meer dan dertig kogels afgevuurd.

Levensgevaar

Twee van de acht gewonde jongeren verkeren in levensgevaar. Een van hen, een 16-jarige jongen, werd negen keer geraakt. Twee bussen in de buurt werden ook geraakt door de schoten, maar in de bussen is niemand gewond geraakt.

De gewonde jongeren zitten allemaal op Northeast High School, de grootste openbare school in de stad met meer dan 3000 leerlingen. De school ligt op bijna 2 kilometer van de plek waar de jongeren werden neergeschoten. Vanwege de schietpartij, zijn er op de school vandaag geen reguliere lessen en zijn er therapeuten aanwezig.

Motief nog onbekend

Wat het motief van de daders is, is nog onbekend. De politie is nog naar hen op zoek. Na de schietpartij kwam ook de burgemeester van Philadelphia naar de plek toe. Zij stelde dat de stad "zich niet laat gijzelen" en dat "we al het gereedschap in de juridische gereedschapskist zullen aanwenden om de veiligheid van de mensen in de stad te garanderen".

Een dag eerder was er al een schietpartij in een bus. Daarbij werd een man na een ruzie in de bus doodgeschoten. Maandag werd een 17-jarige jongen doodgeschoten en raakten raakten vier mensen gewond bij een schietpartij bij een bushalte en zondag werd een 27-jarige man gedood door een andere passagier nadat zij beiden uit de bus stapten. Ook de daders van deze schietpartijen zijn nog voortvluchtig.