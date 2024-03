In Duitsland is een grote treinstaking waardoor het overgrote deel van alle treinen vandaag uitvalt. Machinistenvakbond GDL eist meer loon voor zijn leden. Ook wil de vakbond dat machinisten 35 uur kunnen gaan werken met behoud van het huidige loon.

De staking begon gisteren al bij het goederenvervoer en om 2.00 uur vannacht volgde het personenvervoer. Het is de vijfde keer in korte tijd dat de leden van de GDL staken. De staking bij het goederenvervoer duurt tot 05.00 uur morgenochtend, de staking bij het personenvervoer tot 13.00 uur morgenmiddag.

Volgens Deutsche Bahn heeft de staking van vandaag en morgen een enorme impact. De spoorvervoerder heeft een zogenoemde nooddienstregeling waarbij ongeveer 20 procent van de langeafstandstreinen nog rijden. De treinen zijn extra lang om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen alsnog hun bestemming kunnen bereiken. Er is een speciale telefoonlijn geopend voor passagiers.

Volgeboekt

De staking betekent bijvoorbeeld dat reizigers die vandaag van Berlijn naar Hamburg willen gaan, slechts één keer per anderhalf uur een trein kunnen nemen in plaats van ieder half uur. Bovendien zijn veel treinen al volgeboekt, is te zien op de website van Deutsche Bahn. De staking treft ook passagiers die vandaag van Nederland naar Duitsland willen reizen. Zo is vandaag geen enkele reis zonder overstap en extra reistijd mogelijk naar Berlijn vanaf ons land: alle directe treinen van Amsterdam naar Berlijn zijn geannuleerd.

Tot nu toe weigert Deutsche Bahn op de eisen van GDL in te gaan. De grootste staking tot nu toe was afgelopen januari. Die duurde bijna zes dagen. Door die staking sprak Deutsche Bahn weer met GDL. Er werd afgesproken om tot zeker 3 maart niet meer te staken, maar het kwam niet tot een akkoord.