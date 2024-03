Deel asielzoekersopvang Vlissingen tijdelijk ontruimd na gaslek

Een deel van een asielzoekerscentrum in Vlissingen is gisteravond een klein uur lang ontruimd vanwege een gaslek.

De ongeveer 150 mensen die in het gebouw aanwezig waren, werden ondergebracht in een ander gebouw terwijl de brandweer onderzoek deed. Uit voorzorg was ook een ambulance naar de locatie toegekomen.

Rond 22.30 uur werd de brandweer gebeld nadat een gaslucht in het pand werd geroken. Ook de politie was aanwezig. De evacuatie van de bewoners verliep volgens PZC rustig. Na de melding werd de gaskraan dichtgedraaid. Het gebouw werd geventileerd en rond middernacht konden de bewoners weer terug.

De asielzoekersopvang in Vlissingen is een tijdelijke locatie. Sinds maart 2022 worden in de voormalige Marinakazerne asielzoekers opgevangen.