New York gaat Nationale Garde inzetten om veiligheid in metro's te vergroten

New York gaat leden van de Nationale Garde inzetten om de veiligheid in metro's in de stad te vergroten. Dat maakte de gouverneur van de staat, Kathy Hochul gisteren bekend.

Het is volgens haar een reactie op een aantal aanvallen op reizigers en metropersoneel in de recente weken. De 750 leden van de Nationale Garde die ze wil inzetten gaan de politie helpen met het doorzoeken van tassen bij drukke metrostations. Daarnaast worden ook nog 250 extra agenten ingezet vanuit de staat. De nationale garde bestaat uit reservisten en is onderdeel van het Amerikaanse leger en de luchtmacht. Zij worden meestal ingezet bij natuurrampen, maar komen ook soms in actie bij aanhoudende onrust.

Het aantal misdaden dat gepleegd werd in metro's en op metrostations is in februari zo'n 15 procent lager in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat komt mogelijk ook omdat burgemeester Adams vorige maand ruim duizend politieagenten per dag inzette in de metro's. Dat werd gedaan vanwege een fikse stijging van het aantal misdrijven in en rond de metro's in januari ten opzichte van dezelfde periode in 2023: van 136 gevallen naar 201.

Zeldzaam

De burgemeester benadrukte vorige maand al dat het relatief zeer zeldzaam is dat je als passagier slachtoffer wordt van een misdaad in het New Yorkse metrosysteem. Er zijn zo'n zes misdrijven per dag - voornamelijk berovingen - op meer dan 4 miljoen dagelijkse reizen die er worden gemaakt.

Ondanks de afname van deze maand stelt Hochul dat dit soort cijfers passagiers niet geruststellen. "Zeggen dat dingen beter worden, maakt niet dat mensen zich beter voelen", stelde zij. "Zeker niet als je hoort over iemand die in de nek gestoken is of dat iemand op de rails is gegooid. Dat heeft een psychologische impact."

De Nationale Garde gaat samen optrekken met de politieagenten die al actief zijn in de metro bij het controleren van tassen. "Voor mensen die eraan denken om een pistool of mes de metro in te nemen, heeft dit een afschrikwekkend effect", stelt de gouverneur. "Zij denken dan misschien: weet je wat? Het is het niet meer waard."

Hals

Het steekincident waar de gouverneur over sprak was vorige week. Een metrobestuurder werd in zijn hals gestoken toen hij zijn hoofd uit het raam stak. Het was een van meerdere geweldsincidenten tegen metropersoneel. Het leidde ertoe dat metromedewerkers korte tijd in de ochtend het werk neerlegden om de gemeente en de staat aan te sporen om maatregelen te nemen.

De gouverneur kondigde ook aan dat er nieuwe camera's komen in de cabines van de bestuurders. Daarnaast diende ze een wetsvoorstel in waarin staat dat mensen die metropersoneel en passagiers mishandelen drie jaar lang niet meer gebruik mogen maken van metro's.

De Democratische Hochul zet meer in op veiligheid nadat Republikeinse politici in lokale verkiezingen rond de stad New York succesvol waren in verkiezingen in 2022. Dat kwam vooral vanwege hun nadruk op geweldsincidenten en berovingen in hun campagnes.