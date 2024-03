Bijna helft van stroomproductie is duurzame energie

Niet eerder is er in Nederland zo veel stroom geproduceerd: 120 miljard kilowattuur. Dat is één procent meer dan het jaar daarvoor. De export van stroom is ook naar recordhoogte gestegen. Het grootste gedeelte ging naar Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Vooral naar de oosterburen is meer stroom geëxporteerd. Duitsland haalt meer stroom uit het buitenland, omdat daar vorig jaar de laatste kerncentrale dicht ging.

Wind en zon

Er is vorig jaar 35 procent meer windenergie geproduceerd. Dat komt met name door het opvoeren van het vermogen van windmolens op zowel land als zee. Ook de sterke opkomst van zonnepanelen is terug te vinden in de cijfers. Met zon werd vorig jaar 24 procent meer stroom opgewekt. De stroomopbrengst van biomassa is juist teruglopen, met name doordat er minder is gestookt.