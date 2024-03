Vier grote steden willen meer bevoegdheden om verkeersveiligheid te verbeteren

De vier grote steden van ons land willen meer kunnen doen tegen verkeersovertredingen. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag vragen daarom samen met belangenorganisaties aan het kabinet en de Tweede Kamer om ruimere bevoegdheden voor de handhaving van de verkeersveiligheid.

De steden, ook wel de G4 genoemd, hopen effectiever te kunnen optreden tegen bijvoorbeeld snelheidsovertredingen, rijden met alcohol op en asociaal rijgedrag. "We willen daadkrachtig optreden, maar kunnen dat nu niet," zegt de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans.

Landelijk

De handhaving van de verkeersregels is nu landelijk geregeld. Ministeries en uitvoeringsorganisaties van het Rijk zijn verantwoordelijk en de middelen, zoals flitspalen, zijn schaars. Ook de politiecapaciteit is beperkt.

De gemeentes stellen onder meer voor om boa's meer bevoegdheden te geven zodat zij onder meer snelheidscontroles met mobiele apparatuur kunnen uitvoeren. Ook willen de vier steden dat de boa's voertuigen kunnen bekeuren op basis van kenteken in plaats van dat zij ieder voertuig eerst moeten laten stoppen en de bestuurder dan een bon moeten geven.

Hoge Rotterdamse cijfers

Een belangrijk argument voor de steden om het voorstel indienen is de stijging van het aantal doden en gewonden in het verkeer. Met meer bevoegdheid om zelf te kunnen optreden, willen ze de stijgende cijfers tegengaan en de verkeersveiligheid verbeteren.

Rotterdam maakte vandaag de verkeersveiligheidscijfers van 2023 bekend. Met 1.466 verkeersgewonden en 14 verkeersdoden waren het de hoogste aantallen in de afgelopen tien jaar. De grootste stijging van het aantal gewonden in Rotterdam was onder snor- en bromfietsers.

"Achter deze cijfers schuilt zoveel intens verdriet, je wordt er als lokale bestuurder ijskoud van," zegt Karremans.

Pakkans 'schrikbarend laag'

De pakkans op verkeersovertredingen noemt de wethouder "schrikbarend laag". Rotterdam onderzocht hoe inwoners de pakkans ervaren bij verkeersovertredingen; 82 procent van de respondenten schat de kans om gepakt te worden laag in.

De lokale overheden pleiten in hun voorstel ook voor meer gemeentelijke flitspalen.

De inkomsten van deze flitspalen zouden naar een plaatselijk verkeersveiligheidsfonds moeten gaan. Het is de bedoeling om met dat fonds onveilige straten, fietspaden en kruispunten aan te pakken. Daarnaast wil de G4 met dit fonds extra handhaving financieren, op kosten dus van de verkeersovertreders.