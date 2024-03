Op zeven plaatsen gewijzigd City soepel naar kwartfinales Champions League

Manchester City heeft zich op eenvoudige wijze verzekerd van een plek in de kwartfinales van de Champions League. De bekerhouder versloeg FC Kopenhagen in eigen huis met 3-1. City had de eerdere ontmoeting in Denemarken met dezelfde cijfers gewonnen.

Met het oog op de naderende Premier League-clash met koploper Liverpool, een belangrijk duel in de race om het landskampioenschap, gunde manager Pep Guardiola een behoorlijk aantal belangrijke krachten wat rust.

De Catalaan voerde liefst zeven wijzigingen in de basisopstelling door ten opzichte van de stadsderby tegen United (ook 3-1 winst) van afgelopen zondag.

Vroege voorsprong

Veel aanpassingen of niet, het elftal was niet minder op elkaar ingespeeld. Integendeel. City had binnen negen minuten alweer een comfortabele 2-0 voorsprong te pakken, door doelpunten van Manuel Akanji en Julián Álvarez.

Akanji troefde in de vijfde minuut bij een hoekschop zijn tegenstander af, waarna hij de bal in één keer fraai in de bovenhoek schoot. Doelman Kamil Grabara was kansloos.