Rus in eerste ronde onderuit in Indian Wells, het 'vijfde grandslamtoernooi'

Arantxa Rus is er niet in geslaagd de tweede ronde van het grote masterstoernooi in Indian Wells te bereiken. De Nederlandse nummer 48 van de wereld verloor met 6-7 (5), 2-6 van de Duitse Tatjana Maria.

Rus deed voor de zesde keer mee aan het 'vijfde grandslamtoernooi' in Californië en verloor voor de vijfde keer haar eerste duel. Ze had zeker kansen tegen Maria, de mondiale nummer 46, die met een gemiste smash haar eerste opslaggame inleverde.

De 33-jarige Rus gaf echter twee keer een break voorsprong uit handen en verloor in de tiebreak vanaf 5-2 vijf punten op rij.

In de tweede set liep Maria van 2-2 uit naar 6-2. Rus had een breekkans gemist om op 3-1 te komen.

Morgen Van de Zandschulp

Bij de mannen doen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor mee aan het toernooi. Van de Zandschulp speelt morgen tegen de Canadees Denis Shapovalov. Griekspoor is geplaatst en stroomt in de tweede ronde in.