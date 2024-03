Bij een Russische raketaanval op de Oekraïense havenstad Odesa zijn vijf doden gevallen. Dat meldt de Oekraïense marine aan persbureau Reuters. De Griekse premier Mitsotakis zag samen met de Oekraïense president Zelensky de aanval in de verte gebeuren. Het Russische ministerie van Defensie heeft de aanval bevestigd en zegt dat drones in het havengebied het doelwit waren.

Mitsotakis bezocht Oekraïne voor het eerst sinds de Russische invasie van februari 2022. Als lid van de Europese Unie steunt Griekenland het land. Ook de Grieken hebben militaire steun beloofd aan Zelensky.

De Griekse premier kreeg een rondleiding door de haven van Odesa. Ook bezochten ze de resten van een gebouw dat zaterdag doelwit was van een Russische drone-aanval en waarbij twaalf mensen omkwamen.

500 meter verwijderd

Toen het tweetal naar de auto terugliep was er een explosie en waren er sirenes te horen. Zelensky en Mitsotakis waren zo'n 500 meter verwijderd van de plek van de aanval. "We hebben de aanval van vandaag niet alleen gehoord, maar ook gezien", zei Zelensky later op een persconferentie.

"Dit is voor ons het tastbare bewijs dat hier echt een oorlog gaande is", vervolgde Mitsotakis. Hij spoorde ook andere Europese leiders aan om Oekraïne te bezoeken, omdat ze dan met eigen ogen het leed van de Oekraïners kunnen aanschouwen.

De havens zijn regelmatig doelwit van Russische aanvallen. Volgens een commandant zijn er sinds juli meer dan 880 droneaanvallen en 170 raketten gelanceerd op havengebieden aan de Zwarte Zee, waaronder Odesa.

Mitsotakis heeft bij zijn bezoek opnieuw steun beloofd aan Zelensky. Volgens de Oekraïense president is tijdens het bezoek besproken "welke middelen we kunnen inzetten om de veiligheid van de Zwarte Zeeregio en zijn inwoners te garanderen."