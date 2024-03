Duitse Tesla-fabriek ligt nog tot eind volgende week stil na sabotage

Bij de Tesla-fabriek in het Duitse Grünheide rollen op korte termijn geen auto's van de band. Vanwege brandstichting in een nabijgelegen elektriciteitsmast ligt de productie tot eind volgende week stil, meldt het bedrijf. Gisteren zei Tesla nog dat de productie begin volgende week weer zou worden opgestart.

De schadepost voor de producent van elektrische auto's loopt daarmee snel op. Tesla sprak gisteren al van honderden miljoenen euro's schade en dat was voordat bekend werd dat de fabriek een aantal dagen langer dicht blijft. De 12.500 medewerkers zitten op dit moment thuis.

Netwerkbeheerder Edis werkt aan het herstellen van de stroomvoorziening naar het Tesla-terrein. "Er wordt met de hoogste prioriteit gewerkt aan een voorlopige oplossing", aldus het bedrijf. In het omliggende gebied hebben huishoudens en zorginstellingen inmiddels weer elektriciteit.

Bewust gesaboteerd

Links-extremistische activisten van de zogenoemde Vulkangruppe stichtten gisterochtend brand in de elektriciteitsmast vlak bij de fabriek. In een brief, gepubliceerd in lokale Duitse media, schrijft de groep dat de fabriek bewust is gesaboteerd omdat Tesla "de aarde, grondstoffen, mensen en arbeidskracht opslokt".

De Duitse minister Faeser van Binnenlandse Zaken noemt de sabotage een ernstige misdaad.