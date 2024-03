Drie doden door Houthi-aanval op schip in Golf van Aden

Bij een Houthi-aanval met raketten op een schip in de Golf van Aden zijn drie mensen omgekomen en ten minste vier gewonden gevallen, meldt het Amerikaanse leger. Het gaat om een aanval op het schip True Confidence, dat volgens Persbureau Reuters onder de Griekse vlag vaart. Het is de eerste keer dat er doden vallen bij de aanvallen van de Houthi's op schepen in het Rode Zeegebied.

Het schip werd in de Golf van Aden, ten zuiden van Jemen, onder vuur genomen met raketten en vloog daardoor in brand. De Jemenitische tv-zender Almasirah meldt dat er een luide explosie te horen was en dat er veel rook te zien was. De Britse marinedienst UKTMO bevestigt dat op X.

Volgens de dienst waren er 23 mensen aan boord. De bemanning zou zelf hebben gemeld dat het schip was geraakt en dat er schade was. Persbureau Reuters meldde eerder dat na de aanval drie mensen werden vermist en dat vier mensen ernstige brandwonden hadden opgelopen. De Houthi-rebellen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval.

Medeleven

De Britse ambassade betuigt op X medeleven met de families van de nabestaanden en de slachtoffers die gewond raakten. Verder zegt de ambassade dat het geweld moet stoppen: "Dit is het trieste gevolg van raketten afgevuurd door de Houthi's op de internationale scheepvaart."

Houthi-rebellen slaan al sinds november geregeld toe in het gebied rondom de Rode Zee. Er zijn aanvallen met raketten en er worden schepen gekaapt. De Houthi's nemen naar eigen zeggen alleen schepen onder vuur die een connectie met Israël hebben, uit solidariteit met de inwoners van Gaza.

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië proberen een einde te maken aan de aanvallen door raketinstallaties in het gebied aan te vallen, maar dat heeft geen eind gemaakt aan de aanvallen. Door het geweld zijn er veel grote rederijen die de Rode Zee mijden.

Vorige week zonk een schip in de Rode Zee, na beschietingen van Houthi's: