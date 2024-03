De omhaal waar niemand over spreekt: Sporting zwijnt tegen Atalanta

Met de uitschakeling van Feyenoord in Rome zijn er geen Nederlandse clubs meer vertegenwoordigd in de Europa League. Toch konden vanavond liefst vijf Nederlanders in actie komen in de achtste finales van de Europa League.

Uiteindelijk bleef het bij drie landgenoten in het eerste duel tussen Sporting Portugal en Atalanta Bergamo. In Lissabon eindigde de wedstrijd in 1-1.

De return is op donderdag 14 maart in Bergamo.

Aanvoerder

Marten de Roon was de trotse aanvoerder van Atalanta. Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en Mitchel Bakker begonnen op de bank. Dat gold ook voor Jerry St. Juste bij Sporting.

Vanaf de kant zag St. Juste zijn ploeg na een ruim kwartier op voorsprong komen via Paulinho, die een voorzet van Francisco Trincão koeltjes afrondde.