Waarschuwing ASML galmt na, 'meer techbedrijven worstelen met standplaats Nederland'

Als je vanaf de A2 de Kemperbaan in Veldhoven op rijdt kun je er niet omheen: dit is het land van chipmachinemaker ASML. Het bedrijf is er de afgelopen decennia enorm gegroeid en wil dat blijven doen. Maar dat moet dan wel kunnen, is de waarschuwing die ASML al langer afgeeft.

Die waarschuwing is binnengekomen in Den Haag. Het demissionaire kabinet is op scherp gezet en kijkt naar hoe het de chipmachinemaker tegemoet kan komen. Gisteren is op ministerieel niveau zelfs breed overleg geweest over de kwestie.

In januari wond bestuursvoorzitter Peter Wennink er tegen de NOS geen doekjes om. "We doen het liever hier. Maar als het hier niet meer kan, dan doen we het ergens anders. We moeten uiteindelijk aan onze klanten leveren wat onze klanten nodig hebben. De chipindustrie gaat alleen maar groeien. En dat betekent dus dat we die waardecreatie dan ergens anders brengen." Bij Nieuwsuur herhaalt Wennink nu die woorden.

Zorgen over lange termijn

Van een vertrek, zoals in het geval van Shell en Unilever de afgelopen jaren, is geen sprake. Daar gaan de zorgen volgens Haagse bronnen ook niet over. De angst is dat ASML ervoor kiest om de komende jaren investeringen vooral in het buitenland te doen. Het gevolg kan zijn dat Nederland op de lange termijn veel minder relevant wordt, dusdanig minder relevant dat een vertrek alsnog een optie wordt.

ASML is qua beurswaarde verreweg het grootste Nederlandse bedrijf. Met een waarde van 360 miljard euro is het bijna drie keer zoveel waard als vijf andere grote beursgenoteerde Nederlandse bedrijven KPN, ING, ABN Amro, Heineken en Philips samen.

'Niet alleen ASML'

Bronnen benadrukken tegenover de NOS dat het niet alleen om ASML gaat. De chipmachinemaker is onderdeel van een gebied dat de Brainport wordt genoemd. Daar zitten meer techbedrijven die worstelen met dezelfde problematiek. Het gaat om het aantrekken van voldoende talent, het woningtekort, het al dan niet Engels praten op universiteiten, ruimte op het stroomnet en voldoende infrastructuur in de regio.