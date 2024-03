Franse topschermster wijt positieve dopingtest aan orale seks

Tegen het Franse L'Equipe zegt Joëlle Monlouis, de advocaat van Thibus, vandaag dat de oorzaak bij Imboden ligt. "Hij nam een product dat ostarine bevatte, waardoor Ysaora besmet raakte. De overdracht, die leidde tot deze besmetting, verliep via lichaamsvocht."

Thibus wordt gezien als een van de kanshebbers op een medaille tijdens de Spelen in eigen land, die over ruim vier maanden beginnen. Binnen die tijd moet de schermster haar onschuld bewijzen.

Eerdere gevallen

Twee eerdere gevallen zullen hoop bieden. De Canadese kanoër Laurence Vincente Lapointe werd in 2020 vrijgesproken, nadat ze een jaar positief had getest op Ligandrol. Seksueel contact was hiervan de oorzaak.

De Amerikaanse softball-speelster Madilyn Nickles, die op de Olympische Spelen van 2020 zilver won met haar land, ging datzelfde jaar vrijuit na een positieve dopingtest die ook kwam door seksueel contact.