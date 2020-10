Dumoulin en Gesink leven mee met Kelderman: 'Hopen dat hij het thuisbrengt'

Naast dat Robert Gesink en Tom Dumoulin ploeggenoten van elkaar zijn, hebben ze nog wel meer dingen gemeen. Ze reden beiden in een ploeg met de huidige leider in de Giro d'Italia, Wilco Kelderman.

"Bijzonder als dat zou lukken", reageert Dumoulin. "Als hij in de laatste bergrit niet hoeft te lossen is het wel heel dichtbij, van de drie favorieten is hij de beste tijdrijder." Desgevraagd heeft hij nog wat advies voor Kelderman. "Rustig blijven en focussen op wat je moet doen. Ik ben ervan overtuigd dat het hem gaat lukken."

De overeenkomsten tussen Dumoulin en Kelderman gaan zelfs nog wat verder. Het huidige rugnummer 181 dat Kelderman draagt is hetzelfde als dat van Dumoulin in de Giro van 2017, toen de 29-jarige Limburger als eerste Nederlander de Giro wist te winnen. Daarmee kan Kelderman zijn oud-ploeggenoot opvolgen.

Ook Gesink volgt het op de voet, althans, dat probeert hij. "Waardeloos dat de koersen zo overlappen met elkaar, want je kunt het amper volgen", grapt Gesink over dat hij in de Vuelta rijdt en dus weinig beelden kan zien van de Giro. "Maar supermooi voor Wilco, als er iemand is die het verdient is hij het wel."

Net als Kelderman kende Gesink in zijn wielercarrière ook veel tegenslag met valpartijen en blessures. "Iedereen komt op zijn weg zo wat tegen. Ook Wilco is niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Maar we zijn karaktermannen. Je ziet het nu ook bij Wilco, als je niet opgeeft, kan het op een dag allemaal een keer op z'n plek vallen."