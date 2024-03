Recordaantal mensen vorig jaar om het leven gekomen op migratieroutes

Er zijn vorig jaar 8565 mensen om het leven gekomen op migratieroutes, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het is het hoogste aantal sinds 2014, toen de organisatie begon met het registreren van doden op migratieroutes.

Meer dan de helft van de slachtoffers kwam om door verdrinking, bijvoorbeeld terwijl ze met een boot een oversteek probeerden te maken. Een veel kleiner deel kwam om door geweld (7 procent) en auto-ongelukken (9 procent). De rest van de mensen kwam om door andere oorzaken, zoals ziekte of een gebrek aan gezondheidszorg onderweg.

Routes over de Middellandse Zee eisten de meeste doden, 3129, zegt IOM. Die routes worden gezien als de gevaarlijkste, vanwege de ruige omstandigheden. Migranten proberen via de Middellandse Zee het Europese vasteland te bereiken, maar dat gaat vaak mis, bijvoorbeeld toen er 78 doden vielen bij een ramp met een schip voor de kust van Griekenland.

'Meer actie nodig'

De IOM houdt de cijfers bij via het zogeheten Missing Migrants Project. Dat werd opgezet toen er in dat jaar twee boten vermist raakten voor de kust van het Italiaanse Lampedusa. Sindsdien schommelen de aantallen per jaar: het vorige record dateerde van 2016 toen er 8064 doden vielen, in 2022 waren het er 7141.

De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger, zegt de organisatie, want veel boten raken vermist en de vermisten worden vaak niet meer gevonden.

Volgens Ugochi Daniels, bestuurder bij de IOM, is het record een "verschrikkelijke menselijke tragedie." Hij hoopt dat er door de cijfers meer actie komt: "We moeten ons opnieuw inzetten voor veilige migratie voor iedereen, zodat mensen over tien jaar hun leven niet meer hoeven te riskeren."