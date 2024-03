Verstappen zegt geen vertrekwens te hebben, Russell wil hem wel bij Mercedes

Rijdt Max Verstappen komend seizoen rond in de turquoise accenten van Mercedes? Het huidige seizoen is pas net onderweg, maar de geruchten houden de Formule 1-wereld bezig sinds diverse media berichtten over een mogelijke vertrekclausule in het Red Bull-contract van de Nederlander.

Verstappen zelf laat bij een persmoment in aanloop naar de grand prix van Saudi-Arabië - die dit weekend wordt verreden - weten daar niet mee bezig te zijn.

"In principe blijf ik. Dat is de intentie en daarom heb ik voor zo'n lange tijd getekend, maar je weet nooit wat er gebeurt. Niet alles is te voorspellen."

Voorbehoud

Verstappen maakt dus een voorbehoud. "Natuurlijk hangt het samen met de prestaties. Kan het team mij een goede auto geven? In 2026, met het nieuwe reglement, kan dat gaan spelen."