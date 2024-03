Boksster Heijnen door naar kwartfinales olympisch kwalificatietoernooi

Boksster Chelsey Heijnen heeft de kwartfinales van het olympisch kwalificatietoernooi in het Italiaanse Busto Arsizio bereikt. Ze won in de klasse tot 60 kilogram van de Bulgaarse Aslahan Mehmedova.

De jurybeslissing was unaniem. Donderdag komt Heijnen in actie tegen de Zuid-Koreaanse Oh Ye-on.

Olympische tickets

De hele week vechten boksers van over de hele wereld in Italië om olympische tickets. In Heijnens klasse liggen er drie olympische startbewijzen klaar. Met een finaleplaats is ze zeker van een ticket naar de Spelen in Parijs, mocht ze de halve finale halen en die verliezen, wacht haar een 'box-off'.

De andere Nederlanders die meedoen in Busto Arsizio zijn Maud van der Toorn (klasse tot 57 kilogram), Luna Beeloo (tot 66 kilogram) en Gradus Kraus (tot 80 kilogram).

Tony Jas (tot 71 kilogram) ligt er al uit. Hij verloor gisteren van de Slowaak Ladislav Horvath met 3-2.