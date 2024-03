Extra geld voor isolatie van huizen in aardbevingsgebied Groningen

In een debat vanochtend in de Tweede Kamer over het stoppen van de gaswinning kwam de aankondiging van de verduurzamingssubsidie al kort aan de orde. Daarbij ontstond discussie over de regeling.

Er is kritiek op maatregelen die ertoe hebben geleid dat niet iedereen gelijk wordt behandeld. Zo kan het voorkomen dat iemand een nieuw huis krijgt, terwijl de buren niet kunnen profiteren van dezelfde regeling. Een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel heeft onderzocht hoe deze verschillen kunnen worden verkleind.

Het advies was om die ongelijke behandeling weg te werken, bijvoorbeeld door iedereen de mogelijkheid te geven de woning te verduurzamen. Muren, vloer en dak van alle huizen zouden zo goed geïsoleerd moeten worden dat de eigenaren geen gas meer nodig hebben.

Grote en oudere huizen

Maar met deze nieuwe subsidieregeling voor isolatie dreigt hetzelfde risico, zeggen verschillende Kamerleden. Vijlbrief bevestigt dat het bedrag alleen in het aardbevingsgebied maximaal beschikbaar is. Er is wat het demissionaire kabinet betreft te weinig geld om de regeling te verruimen.

Rita uit Uithuizermeeden is blij met de aankondiging van extra geld, maar is na negatieve ervaringen ook sceptisch: