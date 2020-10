Oranjevrouwen kwalificeren zich voor EK 2022 na grote zege op Estland

Nog geen tien minuten later maakte Van de Donk haar tweede doelpunt van de avond. Na een goede aanval schoot Jackie Groenen op de vuisten van keepster Karina Kork. De speelster van Arsenal was er snel genoeg bij om alsnog de 2-0 te maken. Tot op dat moment was de bal slechts een keer in het strafschopgebied van Lize Kop geweest, waar de Oranjekeepster rustig aan kon nemen.

De eerste wedstrijd tegen Estland wonnen de Oranjevrouwen ook al met 0-7, wat een voorbode bleek voor de return. Al na zeven minuten was het raak. De mee naar voren gekomen linksback Dominique Janssen gaf een prima voorzet, waar Danielle van de Donk wel raad mee wist. De middenveldster kopte de bal keurig in de rechterbenedenhoek.

Het Nederlands vrouwenelftal heeft zich met een klinkende zege op Estland geplaatst voor het EK 2022. In Groningen eindigde het kwalificatieduel in 7-0.

Kop, die mocht spelen vanwege blessures bij Sari van Veenendaal en Loes Geurts, zag de bal vervolgens in de eerste helft niet meer in haar buurt komen. Hoe anders was dat aan de andere kant. Na een handsbal mocht aanvoerster Spitse in de 38ste minuut aanleggen voor een strafschop, die ze rustig in de linkerbenedenhoek schoot.

Daarvoor had Groenen al de 3-0 gemaakt, toen ze na een subtiele steekpass van Vivianne Miedema vrij voor het Estse doel werd gezet. De doelpuntenmaakster liet later zien eenzelfde steekpass in huis te hebben, maar Miedema schoot op haar beurt op de lat. Van de Donk liet een grote kans liggen om haar derde van de avond te maken door vlak voor rust op een paar meter voor de goal hoog over te schieten.

Afwezigen bij Nederland

Zo leek de wedstrijd in de eerste helft al binnen voor de Nederlandse vrouwen, die het zonder een aantal vaste waarden moesten doen. Naast keepsters Van Veenendaal en Geurts zijn ook Jill Roord en Anouk Dekker geblesseerd. Ook Shanice van de Sanden was er, vanwege familieomstandigheden, niet bij,