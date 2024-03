Netanyahu medeverantwoordelijk voor verdrukking op religieus festival Israël

De Israëlische premier Netanyahu "deelt verantwoordelijkheid" voor het drama op een religieus festival in 2021, waarbij 45 Joodse pelgrims om het leven kwamen. Dat staat in een vandaag gepubliceerd onderzoeksrapport naar het incident. Volgens de onderzoekers was al jaren bekend dat het op de locatie gevaarlijk kon worden, maar maatregelen werden niet getroffen.

Op het jaarlijkse festival ter ere van het joodse feest Lag Baomer kwamen volgens schattingen meer dan 100.000 mensen af. Op de Meronberg verzamelden de gelovigen zich rond de tombe van een rabbijn uit de tweede eeuw. Bij het graf zelf mogen maar 50 mensen tegelijk aanwezig zijn, maar op een bepaald moment waren het er wel 500.

Bij het naar buiten gaan door een smalle gang raakten mensen in de verdrukking. Ook zestien kinderen werden doodgedrukt in de mensenmassa.

'Hij had het kunnen weten'

Hun dood is het gevolg van problemen die al jarenlang speelden en niet werden aangepakt, stelt de onderzoekscommissie. De locatie van het festival werd niet goed onderhouden, bezoekersstromen werden niet in goede banen geleid en veiligheidsregels werden telkens niet in acht genomen.

Het rapport noemt achttien verantwoordelijken, onder wie de korpschef van de politie, verschillende ministers en premier Netanyahu. Volgens de onderzoekers is er voldoende reden om te concluderen dat de premier wist dat de locatie slecht onderhouden was en dat er veiligheidsrisico's waren.

"Zelfs als we voorzichtig zijn en ervan uitgaan dat hij geen precieze informatie had, had hij het kunnen weten gezien de omstandigheden daar", schrijven ze. Het team "kreeg de indruk dat besluitvorming over de locatie en pogingen om de situatie ter plekke te verbeteren negatief werden beïnvloed door politieke druk".

De commissie adviseert om sommige verantwoordelijken te vervolgen voor het drama. Voor Netanyahu geldt dat advies niet.