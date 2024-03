Schietpartij bij supermarkt in Zwolle, een dode

Bij een schietpartij op de parkeerplaats van een supermarkt in Zwolle is vanmiddag een dode gevallen. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De schietpartij was rond kwart voor vijf. De omgeving van het filiaal van de Aldi is hermetisch afgezet. Ook hing een politiehelikopter korte tijd in de lucht.

Gezien het tijdstip en de locatie zijn veel mensen van de schietpartij getuige geweest, meldt de politie op X.

Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. De verdachte is aangehouden bij de plek waar de schietpartij plaatsvond. De politie roept getuigen op om zich te melden.