Man gedood op parkeerplaats supermarkt in Zwolle, verdachte opgepakt

Bij een schietpartij op de parkeerplaats van een supermarkt in Zwolle is vanmiddag een 44-jarige man uit Zwolle om het leven gekomen. Een 42-jarige man uit Zwolle is als verdachte aangehouden, meldt de politie.

De schietpartij was aan het eind van de middag. De omgeving van de supermarkt, een filiaal van Aldi, is hermetisch afgezet. Ook hing korte tijd een politiehelikopter in de lucht.

Gezien het tijdstip en de locatie zijn veel mensen getuige van de schietpartij geweest, meldt de politie op X.