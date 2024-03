Rotterdammer die wapens aan terroristen wilde leveren krijgt celstraf

De rechtbank heeft een 29-jarige man uit Rotterdam tot twee jaar cel veroordeeld omdat hij wapens wilde leveren aan terroristen. De straf voor Ervin X. is aanzienlijk lager dan de zeven jaar die het Openbaar Ministerie had geëist.

Hij kwam in beeld bij een internationaal onderzoek naar terrorisme. De Rotterdammer kwam via Telegram in contact met een groep die aanslagen op politiebureaus en nachtclubs in België wilde plegen. In de Telegram-groep introduceerde X. zich als wapenhandelaar die wapens en munitie aan hen kon verkopen.

Spilfiguur in de Telegram-groep was een toen pas 16-jarige jongen uit Eindhoven, die zich online 'Abu Mohamed' noemde. Uit de vele chats komt een beeld naar voren van personen met grote sympathie voor terreurorganisatie IS. Ze deelden filmpjes van onthoofdingen en praatten over aanslagen op 'kafir', ongelovigen.

Kinderen

Tijdens de rechtszaak verklaarde de man dat hij snel doorhad dat hij niet met terroristen te maken had, maar met kinderen. De dreiging van een mogelijke aanslag heeft hij nooit serieus genomen. "Het was allemaal kinderspel. Ik had vrij snel door dat Abu Mohamed een kind was", zei X. tegen de rechter.

X. deed zich naar eigen zeggen voor als wapenhandelaar met Joegoslavische vrienden om de Telegram-groep op te lichten. De rechter vindt dat verhaal ongeloofwaardig. "U nam de anderen niet serieus en tegelijk zegt u dat u ze wilde oplichten. Dat rijmt niet met elkaar. U bent daadwerkelijk aan het onderhandelen geweest over wapens en deed ook suggesties over de aanslagen."

Bovendien acht de rechtbank bewezen dat X. zes keer heeft geprobeerd om via Telegram zélf wapens te kopen. Ook stuurde hij 'Abu Mohamed' een foto van een nepwapen, schrijft Rijnmond.

Grootspraak

De Rotterdammer zei in de rechtbank dat hij zich stoerder voordeed dan hij was. "Ik heb nog nooit een echt wapen gezien. Ik wilde net doen of ik wapens had, het geld incasseren en dan niets leveren."

Dat de straf veel lager uitvalt dan de eis van zeven jaar, motiveerde de rechter als volgt: "Ten eerste kijken we naar de straffen voor de minderjarigen die de terroristische plannen hadden, die waren echt veel lager dan zeven jaar. Ten tweede is van belang dat het bij onderhandelen is gebleven en er geen wapens zijn geleverd", zei de rechter.

Aan het eind van de zitting gaf de rechtbank Ervin X. nog een advies mee. "U bent een best vriendelijke jongen, dit is niks voor u. Dit moet u niet meer doen, blijf uit de buurt van mensen die bezig zijn met wapens."