Wat kan Veijer na veelbelovend Moto3-debuutjaar? 'Misschien vechten voor titel'

MotoGP-commentator Hans van Loozenoord:

"Collin Veijer heeft zich in 2023 gemanifesteerd als een coureur van wereldniveau. Wie in zijn debuutjaar in de Moto3 twee podiumplaatsen, inclusief een overwinning behaalt, is uit het juiste hout gesneden. Vooral de aanpak in zijn rookie-jaar was indrukwekkend: races uitrijden, punten pakken en vervolgens richting podium."

"Het kwam zelfs zover dat zijn eigen stalgenoot Sasaki (de nummer een in het team) werd afgebluft. Dan beschik je als sportman over de juiste mentaliteit."

"Voor komend seizoen spreekt Collin zelf over een doelstelling bij de eerste vijf, maar ik denk dat deze insteek te bescheiden is. Collin is geen jongen van grootspraak, maar als hij de lijn van vorig jaar doortrekt is een plek bij de eerste drie mogelijk. Hij beschikt over het talent en de toewijding, gesteund door goede mensen om hem heen."

"Een van zijn sterkste eigenschappen als coureur is het vermogen om binnen een grote groep hard te gaan. Een combinatie van zelfvertrouwen en lef, op het juiste moment aanvallen en verdedigen. Precies wat een toprijder in Moto3-klasse nodig heeft, want daar is close-racing tot kunst verheven!"