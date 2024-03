Minder communicatie in gevangenis voor leden georganiseerde misdaad

Dit soort criminelen wordt, verdacht of veroordeeld, opgesloten in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) in Vught of in een gewone gevangenis op een AIT (Afdeling Intensief Toezicht). De minister besluit wie daar voor in aanmerking komen. Op dit moment zitten daar al honderd personen.

Bij al deze gedetineerden wordt onder het nieuwe regime via camera's of vanachter een glazen wand meegekeken als zij met hun advocaat overleggen. Dit om het uitwisselen van telefoons of gecodeerde berichten en ongeoorloofde druk op de advocaat te voorkomen. Er wordt niets opgenomen of afgeluisterd. Maar als een advocaat plotseling emotioneel of geschrokken reageert kan er in het gesprek worden ingegrepen.

Ook mogen er voortaan niet meer dan twee advocaten of andere rechtsbijstandverleners bij deze zware criminelen langskomen. En er mag alleen met de gedetineerde worden gebeld vanuit bepaalde locaties, met een beschikbaar gestelde telefoon, waar de beller geïdentificeerd kan worden. Dit geldt voor rechtsbijstandverleners en anderen, zoals vrienden en familie, die allemaal gescreend worden.