Buitrago wint vierde etappe Parijs-Nice, McNulty verliest leiderstrui

De favorieten hielden zich intussen rustig. Jay Vine (vierde in het klassement) wist het gat met de koplopers wel iets terug te brengen in dienst van geletruidrager Brandon McNulty, maar blies zichzelf daarbij op en duikelde in het klassement. Eerder had ook Finn Fisher-Black (tweede) al moeten passen, waardoor de riante uitgangspositie in het klassement van UAE-Emirates na de ploegentijdrit serieus in gevaar kwam.

Sterker, nadat Vine was verdwenen aan kop en Ineos de achtervolging had overgenomen liepen Plapp en Buitrago alleen maar verder uit. Op Mont Brouilly moest Plapp zijn metgezel laten gaan, maar hij hield de schade beperkt tot tien seconden.

Dat was genoeg om het geel over te nemen van McNulty. Buitrago is de nieuwe nummer twee in het algemeen klassement. McNulty zakt naar plek drie.

Kelderman elfde

De Amerikaan zag ook Evenepoel, Roglic (Bora-hansgrohe), Egan Bernal (Ineos) en Matteo Jorgenson (Visma-Lease A Bike) dichterbij komen. Evenepoel was de sterkste, maar op de streep ontfutselde Skjelmose hem nog net twee bonificatieseconden.

Wilco Kelderman eindigde in het wiel van McNulty als elfde en staat nu dertiende op 1.05 van Plapp.